Lisaks mõnusale maitsele: kuus põhjust, miks lisada toidule maitsepärmi

Mitteaktiivne pärm ehk maitsepärm on maitseküllane lisand paljudele toitudele, milles on lisaks mõnusale kergelt juustusele ja pähklisele maitsele ka küllaldaselt erinevaid tervislikke omadusi. Rikastatud maitsepärm on hea B12-vitamiini allikas, võib alandada kolesterooli ja aidata veresuhkrut reguleerida. Portaal Woman´s Health toob välja maitsepärmi kuus kasulikku omadust.

B12-vitamiin on ülioluline punaste vereliblede loomises ja närvisüsteemi tervise säilitamises. Selle vitamiini puudus võib suurendada aneemia riski ning tihti kannatavad vaeguse all taimetoitlased ja veganid, sest seda vitamiini leidub eelkõige just loomsetes toitudes, munas, lihas, kalas ja piimatoodetes. Maitsepärmi on enamasti rikastatud B12 vitamiiniga.