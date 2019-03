4 tõsist tagajärge, mis võivad kaasneda hambaaukude ravimata jätmisega

«Hambaaukudes on süüdi bakterid, mis süsivesikuid või suhkrut süües tekitavad hapet. Mida rohkem suhkrut süüa, seda enam tekib hapet, mis hakkab hambaid söövitama,» nentis Bostoni Ülikooli hambaarsti eriala professor Carl McManama.

Algul võib olla kerge hambaaukude olemasolu eirata, kuna nendega kaasnev valu või hammaste tundlikkus ei pruugi häirida igapäevaselt. Kui hambaaugud jätta parandamata, võivad kaasneda aga karmid tagajärjed.

Reader's Digest reastab neli võimalikku tagajärge, mis võivad teoks saada, kui suu on hambaauke täis.

Hambad võivad murduda. Suurte õõnsuste puhul on hammaste murdumine üsna tavaline. McManama sõnul murdub terve hammas väga harva, sellele on altimad aukudega või väga vana täidisega hambad. Kehv suuhügieen ning kõvade toitude närimine aitab hammaste murdumisele tublisti kaasa.

Närvid võivad kahjustuda. «Iga hamba sees on justkui peenike õõnes toru, kus asuvad nii närvid kui ka veresooned. Kui lagunemine jõuab närvini, hakkab patsient tundma piinavat valu,» nentis McManama. Mida sügavam on auk, seda sagedasemaks ja talumatumaks valu muutub. Pideva valu puhul pöörduvad inimesed viimases hädas lõpuks arsti jutule, kuid siis võib olla liiga hilja – kui tekkinud on närvikahjustus, võib vaja minna juurekanali ravi või tuleb hammas välja tõmmata.

Hammas võib «surra». Kui hamba lagunemine on kahjustanud närvi, võib seal tekkida põletik ja turse, mis lõikab ära närvi verevarustuse. «Kui hambanärv on n-ö surnud, võib valu ära kaduda, kuid hamba lagunemine jätkub ning vajalik on selle väljatõmbamine,» nentis McManama.