Hiina kirurg tegi esimese kaugjuhitava ajuoperatsiooni

Robotkirurge kasutades sisestas Ling patsiendi ajju implantaadi, mida kasutatakse Parkinsoni tõve poolt põhjustatud värinate kontrollimiseks. Laupäeval tehtud protseduur kestis umbes kolm tundi. Ei selgunud, kuidas arst täpselt masinaid oma asukohast kontrollist, kuid oli teada, et ta kasutas mobiilset internetti, et masinaid peaaegu reaalajas liigutada.

Ling töötas Sanya linnas Hinani saarel ning patsient oli peaaegu 3000 kilomeetri kaugusel Pekingis. Peale operatsiooni ütles patsient, et tunneb ennast hästi, vahendab uudisteportaal. Arst usub, et kaugjuhitava kirurgia arendamine võimaldab opereerida kohalikes haiglates, ilma, et patsiendid peaksid sõitma suurematesse linnadesse. Sarnase tehnoloogiaga on ka varem operatsioone tehtud, kuid kunagi polnud sel viisil opereeritud aju.