Kaks kehva harjumust tekitasid naisele nahavähi, mis peaaegu rikkus ta näo

Kui Janet (42) märkas peeglisse vaadates ninal üht kühmukest, arvas ta, et tegu on tavalise vistrikuga, kirjutab Reader’s Digest. Kaks päeva hiljem juhtus midagi veidrat – punn lõhkes iseenesest ning hakkas veritsema. Kolme järgneva nädala vältel jälgis naine, kuidas haavale kasvas peale kärn, mis aeg-ajalt veritses. Viimaks veenis abikaasa teda arsti juurde minema. Perearst hakkas kohe kahtlema, et tegu võib olla basaalrakk-kartsinoomiga, mis on üks nahavähi vormidest, ning suunas naise dermatoloogi juurde.

Janetile tehti biopsia, mis kinnitaski sama diagnoosi. Naine oli šokis. Teismeeas armastas ta solaariumit külastada ning täiskasvanuna meeldis talle jooksmas käia, kuid sealjuures mitte päikesekaitsekreemi kasutada. Seega võib öelda, et naise elustiil tegi ta nahavähile suhteliselt vastuvõtlikuks. «16-aastasena anusin emalt luba, et ta laseks mul solaariumis käia ning päevitasin seal enne iga puhkusereisi. Tagasi vaadates pole ma isegi väga üllatunud, et mul tekkis nahavähk,» oli Janet nördinud.

Esmalt käis naine operatsioonil, et eemaldada nina juurest mündisuurune kasvaja. Järgmisena seisis ees käik ilukirurgi juurde, et välimus taastada. Janeti variandid kirurgi juures olid aga piiratud. «Nahasiirdamine näol pole kuigi soovitatav, sest nahatoon saadakse väga harva täpselt klappima. Arst arvas, et ma ei jääks tulemusega tõenäoliselt rahule ning soovitas varianti, mil siiratav nahk võetaks minu otsmikult, paigutataks nina juurde ning seejärel suunataks otsmikult veen nina juurde, et seda verega varustada, kuniks seal nahk paraneb,» kirjeldas naine. Kuna veen jääb näos nähtavale kohale, tundis Janet huvi, milline saab olema taastumine. «Arst ütles, et ma saaks tööle naasta mõne päeva pärast, kuid enamik inimesi võtab kolm nädalat taastumiseks, kuna nad ei taha sellise väljanägemisega kodust lahkuda,» nentis ta.