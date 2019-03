Kuum tee suurendab vähiriski: milline on ohutu temperatuur?

Ameerika vähiliidu raportist selgub, et väga kuumade jookide tarbimine suurendab söögitoru vähi riski ja seetõttu on soovituslik enne joomist oodata kuni kuumad joogid jahtuvad. Mitmed erinevad uuringud on näidanud, et joogitemperatuur suurendab vähiriski, tõenäoliselt seetõttu, et kuum vesi kahjustab kõrirakke.

Siiani on erinevad teadlased soovitusliku temperatuuri osas üsnagi erineval arvamusel olnud. Küll aga on jõutud järeldusele, et kui joogi temperatuur tõuseb üle 60 kraadi, suureneb risk tervisele. Et seda natuke ilmestada, siis enamik inimesi tunneb ebamugavust, kui nad puutuvad 50 kraadist pinda.

Ajakirja International Journal of Cancer uuring määras täpse temperatuuri uurides 50 045 inimest keskmiselt 10 aasta jooksul. 40–75 aastaste osalejate seas esines uuringuperioodi jooksul 317 söögitoruvähi juhtumit. Leiti, et need, eks jõid 700 milliliitrit teed rohkem 60 kraadise temperatuuriga olid 90 protsenti suurema söögitoruvähi riski all kui need, kes tarbisid alla 60-kraadist jooki.