See hädavajalik harjumus aitab ennetada söögitoruvähki

New Yorgi Ülikooli teadlased analüüsisid bakteriproove ligi 122 000 inimese suust, kasutades iga liigi indentifitseerimiseks DNA-testi, kirjutab Reader’s Digest. Seejärel vaatlesid nad kümneaastase perioodi jooksul, kui paljudel uuringus osalejatel tekkis söögitoruvähk. Selle vähivormi ohvriks langes 106 inimest.

Ilmnes, et kaks bakterit mängisid söögitoruvähi arengus üsna suurt rolli. Inimestel, kelle suus oli ohtralt Tannerella forsythia ja Porphyromonas gingivalis nimelisi baktereid, oli 21 protsenti suurem tõenäosus vähi tekkeks. See-eest bakteritüvi nimega Neisseria näis vähiriski vähendavat.

«Uuring näitab, et suu mikrobioota uurimine võib aidata ennetada söögitoruvähki või vähemalt tuvastada seda juba varajases staadiumis. Söögitoruvähk on kõrge suremusriskiga ning selle ennetamiseks, riskide avastamiseks ja varaseks diagnoosimiseks on hädasti vaja täiendavaid meetmeid,» märkis juhtivautor professor Jiyoung Ahn.