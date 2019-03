Mida teha, kui süda peksleb palju ägedamalt kui tavaliselt?

Alkohol, kofeiin, intensiivne treening ja isegi mõned külmetushaiguste ravimid võivad panna südame kiiremini põksuma. Kui seda on juhtunud ühel või paaril korral, pole tõenäoliselt muretsemiseks põhjust ega pea midagi ette võtma, vahendab Health24. Kui see on saanud sagedaseks nähtuseks, võiksid pöörduda arsti poole, et välistada kõrge vererõhk, rütmihäired, kilpnäärmehaigused ja muud tõsisemad probleemid.