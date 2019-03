Kas tatikollide söömine võib tervisele kasulik olla?

Miks nina nokkimine ja sealt välja kaevatud «aarde» suhu pistmine on mõne inimese jaoks nii rahuldust pakkuv, ei saa me tõenäoliselt iialgi teada. Aga võib-olla peitub põhjus selles, et see on meie kehale hea? Nimelt viidi Kanadas, Saskatchewani ülikoolis läbi uuring, millest selgus, et tatikollide söömine võib mõjuda positiivselt meie immuunsüsteemile.