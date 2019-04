Vaata otse! «Tuhat tervist»: ohtlikust puukentsefaliidist puust ja punaseks

Kevad on aeg, kus inimesed hakkavad rohkem looduses liikuma, kuid tärkav rohelus toob kaasa vastikud tegelased - puugid! Keskendume puukentsefaliidile ja räägime põhjalikult, mida see haigus endast kujutab. Lisaks arstile otsime üles naise, kes on haigust ise põdenud. Mõlemad kinnitavad ühest suust, et tegu on nõnda jubeda tõvega, et parem karta kui kahetseda. Selle haiguse vastu saab end lihtsasti vaktsineerida ja tänavu esmakordselt ka apteekides üle Eesti.