Psühholoog: eestlased pöörduvad vastuvõtule nii kroonilise valu kui suhteprobleemidega

Tööstress

Tihti pöördutakse psühholoogi poole seoses tööst tuleneva ülemäärase stressiga. Kuidas tunda ära, kui tööga seonduv hakkab üle pea kasvama? Oluline oleks märgata, kui tööviljakus hakkab langema - varasemalt lihtsana tunduvad ülesanded võtavad ühtäkki oluliselt rohkem aega ja ülesanded hakkavad kuhjuma. See on üks märk psühholoogilisest väsimusest.

Tööstressiga kaasneb ka tähelepanu- ja kontsentratsioonivõime märgatav alanemine. Kui varasemalt suudate keskenduda ja nö «kohal olla» lihtsalt, siis tööstress võib tekitada tunde, et ei suuda enam süveneda, mälu hakkab alt vedama ja teed rohkem vigu kui tavaliselt. Lisaks on kindlasti oluline märgata oma väsimuse astet. Kui tavaolukorras suudab inimene oma jõuvarusid koondada, siis stressisituatsioonis oleme kas ülemääraselt loiud või hoopis ärevad ja suhteliselt ebaproduktiivsed.

Stress ei ole aga tingimata halb, sest see on meie psüühika viis näidata meile, et vajame puhkust. Tasub endalt küsida: millest tunned ära, et oled ületöötanud? Millest saad aru, et vajad abi? Oma ressursside hindamine ja abi küsimine on esmane eneseabi viis. Seda võiks julgelt praktiseerida.

Meeleolu alanemine, kas see on depressioon?

Inimese psüühika ja selle toimimine on olnud aastasadu uurimisobektiks. Mis me sellest õppinud oleme? Peamiselt seda, et meie psüühika ei kulge sirge joonena, vaid normaalse psüühika tunnusmärk on vahelduvus, st et on paremaid ja ka halvemaid aegu. Küsimus on, kuidas me halvad ajad üle elame. Sellega toimetulek on üks levinumaid psühhiaatri ja psühholoogi poole pöördumise põhjuseid.

Depressioon on levinumaid meeleoluhäireid maailmas ning on sage põhjus töövõimetuseks (WHO, 2018).

Meeleoluhäired on määratletavad vähemalt 2-3 nädalat kestva:

- meeleolu alanemise;

- huvi- ja elurõõmu kadumise;

- suurenenud väsimuse läbi.

Lisaks on depressiooni diagnoosiga kaasnev tihe kaebus tähelepanu- ja kontsentratsioonivõime alanemine, huvipuudus, somaatilised kaebused - muutused unes ja söögiisus.

Kui seisund kuu aja jooksul iseeneslikult ei parane, oleks hea konsulteerida psühhiaatriga, sest depressioon võib küll olla lainetava kuluga, kuid tavaliselt ei ole kliiniline depressioon iseeneslikult paranev seisund.

Mis on ärevus?

Enamik inimesi on ärevust kogenud, sest see on evolutsiooniliselt vajalik reaktsioon ohuolukordadele. Probleemiks saab aga ärevus siis, kui hakkab segama igapäevaelu ja ilmnema olukordades, mis objektiivselt võttes ohtlikud ei ole.

Ärevushäiretest on levinumaid sotsiaalärevus – inimese kartus suhelda teiste inimestega või olla tähelepanu keskpunktis. Paljud kannatavad ka generaliseerunud ärevushäire ehk muretsemise all. See häire paneb inimese muretsema enamuse aja päevast ja selle probleemiga inimestel on ülekaalukas uskumus, et muretsemine aitab neil stressiga toime tulla, kuigi tegelikult see vaid süvendab stressi. Muretsemisest saab üks viis oma ärevust kontrollida ning tekib hirm, et kui ma enam ei muretse, siis kaotan täielikult kontrolli oma elu üle.

Paanikahäire