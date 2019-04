7 abivahendit, mis lihtsustavad eaka igapäevaelu

Haarats

Haaramistangid ehk haaratsid aitavad ulatuda maas või kõrgel olevate esemeteni ning on head abivahendid esemete haaramiseks ülalt ja alt juhul, kui liigutused on raskendatud, eriti pärast operatsiooni. Haaramistangide pöörlev pea võimaldab asju haarata ilma rannet pingutamata ja haaratsid on saadaval eri pikkustes.

FOTO: ITAK OÜ

​Tugiraam või rulaator

Tugiraam ehk käimisraam on tugev, stabiilne ja kaalult kerge liikumisabivahend. See on turvaline neljal jalal asetsev abivahend, mis sobib siseruumides liikumiseks. Käimisraam annab võimaluse iseseisvalt kõndida, kui lihasjõud on madal ja tasakaal on häiritud. Käimisraami kasutamine tõstab eaka enesekindlust kõnnil ning hoiab ära kukkumised.

Rulaator on nelja rattaga käimisraam, mis parandab samuti liikumisvõimet ja aitab iseseisvalt kõndida nii toas kui õues, kui inimesel on probleeme keha asendi kontrollimisega ja häiritud tasakaal ning koordinatsioon. Rulaator pakub kõndimisel stabiilsust ja vähendab kukkumise riski ning on abiks igapäevategevustes, näiteks poeskäikudel.

Tugiraami ja rulaatorit saab lisaks ostmisele ka laenutada abivahendikeskusest ITAK. Tugiraamile ja rulaatorile kehtib laenutamisel ka riigipoolne soodustus. Loe laenutusest ja soodustustest lähemalt SIIT.

FOTO: ITAK OÜ

​Võimlemispall või tasakaalupadi

Võimlemispallid ja tasakaalupadjad ennetavad ning vähendavad seljavalusid, lisaks tugevdavad need lihaseid. Mõlemad abivahendid aitavad parandada kehahoidu ja tasakaalu, lisaks sobivad hästi vanemaealistele tervisevõimlemiseks. Tasakaalupadi sobib hästi ka jalatalla massaažiks.

FOTO: ITAK OÜ

​Jalutuskepp

Jalutuskepp pakub tuge ja kindlust kõndimisel ning parandab tasakaalutunnetust. Jalutuskepp on üks lihtsamaid, universaalsemaid ja enamlevinud liikumise abivahendeid, tänu millele saab hoida end aktiivsena ja säilitada iseseisva toimetuleku. Lisaks tavavalikule on olemas ka näiteks kokkupandavad jalutuskepid ja istumisplaadiga jalutuskepid, mis on head abivahendid kiirelt tekkiva väsimuse korral. See lahtikäiv kolme jalaga istumistool on praktiline kaaslane nii õues kui toas ja sellega on võimalik istuda ja puhata, ükskõik kus.

Jalutuskeppe saab lisaks ostmisele ka laenutada ITAKi teeninduspunktidest üle Eesti.

FOTO: ITAK OÜ

​Potikõrgendus

Potikõrgendused on vajalikud abivahendid liigeseprobleemidega inimestele, sest muudavad potile istumise ja sealt püsti tõusmise lihtsamaks. Potikõrgendused aitavad vältida liiga madalale WC-potile istumist. Potikõrgendused koos käetugedega pakuvad lisatuge ja turvalisust tualetitoimingutel ning need on lihtsalt puhastatavad. Potikõrgendused on lihtsalt paigaldatavad ning need sobivad paljudele tualetipottidele.

FOTO: ITAK OÜ

​Soki- ja sukajalgatõmbaja

Soki- ja sukajalgatõmbaja on abivahend, mis lihtsustab sukkade ja sokkide jalgapanekut, sest sellega pole vaja end palju ette painutada. Sukajalgatõmbaja väldib puusaliigese liigset painutust, kui liigese liikuvus on piiratud, lihasjõud on madal või esineb valu. Soovitatav on kasutada toodet puusa- või põlveoperatsioonist taastumisel. Soki panemine abivahendile on lihtne ning jalg libiseb materjalil sujuvalt.

FOTO: ITAK OÜ

​Purgiavaja

Purgiavajal on kaks rööbast erinevate pudelite ja purkide avamiseks. Sellega on võimalik avada kõiki purgikaasi läbimõõduga 10-90 mm. Purgi keeramisega lukustub purgi kaas. Selle tõttu ei ole vaja samal ajal kaant suruda ning keerata. Tootel on ka sisse ehitatud avaja väiksemate pudelite avamiseks. Toode kinnitatakse kruvidega (tootega kaasas) kapi külge.

FOTO: ITAK OÜ