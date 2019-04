Spordiarst avaldab, kui palju peaksid lapsed ja noored hea tervise nimel liikuma

«Laste ja noorte liikumissoovitus on, et iga päev peaks vähemalt 60 minutit olema mõõduka või tugeva intensiivsusega kehalist tegevust,» räägib spordiarst Anu Kaasik. Ta lisab, et see ei tähenda igapäevaseid treeninguid, vaid tavalist igapäevast füüsilist aktiivsust.