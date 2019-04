Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisekäitumise uuringust selgus muuhulgas, et ülekaaluga on kimpus 61 protsenti Eesti meestest ja 21 protsenti on koguni rasvunud. Samast uuringust tuli välja, et vaid 23 protsenti meestest teeb sporti kaks-kolm korda nädalas ning seitse protsenti peab aasta jooksul dieeti. Kehakaalu aitabki arsti sõnul normi piires hoida tervislik eluviis: mitmekülgne toitumine, regulaarne füüsiline aktiivsus ning teadlik töö- ja puhkerežiim.