Ei nuta ega kaeble: paljud Eesti mehed jõuavad arstile alles viimases hädas

Välja on kujunenud mõned sensitiivsemat laadi indikaatorhaigused. Kümmekond aastat tagasi pöörduti nendega arsti juurde keskmiselt 1,5 aastat pärast esmaste haigusnähtude teket. Praegu on see aeg lühenenud keskmiselt kolme kuu peale. Seega on terviseteadlikkus viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud.