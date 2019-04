Mis iseloomustab 100aastaseks elavate inimeste soolestiku?

Piret Rospu vahendab Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia vanemteaduri Epp Sepa loengut vananemisest ja seedetrakti mikrofloorast portaalis Med24.

Neurodegeneratiivsetele haigustele, Parkinsoni ja Alzheimeri tõvele on iseloomulik butüraati ehk võihapet produtseerivate mikrobide hulga vähenemine. Need mikroobid ajendavad tavaliselt põletikuvastaseid protsesse ja tagavad soole limaskesta töö ehk ei lase soole limaskesta läbilaskvaks muutuda. Samuti on parkinsonismiga haigetel vähenenud Prevotella, mis seedib kiudaineid ja aitab kõhtu kiiremini läbi käia.

Mikrobioota mõjutamisega neurodegeneratiivsete haiguste vastu

Võimalike viisidena tuleksid kõne alla dieet, pre- ja probiootikumid, ka fekaaltransplantatsioon. Tagajärjena muutub mikroobikooslus, mikroobide ainevahetusproduktid võivad mõjutada erinevate geenide ekspressiooni ja valgusünteesi. On leitud, et Parkinsoni tõvega haigete dieedil on selge mõju haiguse kulule.

Haiguse progressiooni aitab pidurdada dieet, kus on rohkelt puu- köögivilju, praadimata kala, oliiviõli, kookosõli, pähkleid, erinevaid vürtse; haiguse kiirema süvenemisega on aga seotud rohke praetud toitude, punase liha, juustu ja konservide (sh konserveeritud puu- ja köögiviljade) tarvitamine (Mischley 2017). Alzheimeri tõve puhul on soomlased näidanud, et kohvi joomisel on kaitsev mõju. Probiootikumide kohta on andmed vastukäivad, loomkatsetes on leitud positiivne mõju, inimestel mitte oluliselt.

Kuidas elada saja-aastaseks?