New Yorgi linnapea karistab vaktsineerimisest keeldujaid 1000 dollarise trahviga

New Yorki linnapea Bill de Blasio kuulutas leetrijuhtumite sagenemise tõttu välja rahvatervise hädaolukorra ning andis välja käsu vaktsineerida kõiki Brooklinis Williamsburgis elavaid kaitsesüstimata asukaid. Enda või oma laste vaktsineerimisest keeldujaid võib oodata kuni 1000dollariline rahatrahv, vahendab New York Times .

New Yorki leetrite puhangu epitsentris Brooklinis on eelmise aasta sügisest kinnitatud juba 285 juhtu, millest 21 puhul on patsiendid vajanud haiglaravi ning viiel juhul intensiivravi osakonnas. Detsembris prooviti puhangut ohjeldada, keelates osades Brooklini koolides vaktsineerimata lastel koolis käimise, kuid meede polnud piisavalt efektiivne. USAs on sel aastal teatatud kokku 465 leetrite juhtumist, kusjuures 78 uut juhtu ilmnesid eelmisel nädalal.