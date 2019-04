4 jätkusuutlikku viisi, kuidas kaotada kilosid ilma dieedipidamiseta

Selleks, et püsida normaalkaalus, on oluline omaks võtta päriselt tervislik elustiil, mitte proovida üksteise järel dieete, mis lõppkokkuvõttes kuhugi ei vii. Kui aga drastilisi muutusi elustiilis ei maksa kohe sisse viia, siis tasubki alustada esialgu kergetest, ent ometi tõhusatest muudatustest.

MyFitnessPal spordiblogi annab neli nõuannet, mida argielus järgida ja millega kilode kaotamist hõlbustada.

Ära ole pikka aega söömata. Kui oled kaua aega söömata, langeb veresuhkru tase. See võib tekitada mitmeid sümptomeid, ennekõike väsimust, uimasust ja peapööritust, aga tekitada ka isu eriti just maiustuste järele. Mida kauem oled näljas, seda tõenäolisem on ühel hetkel üle süüa ning teha sealjuures valesid, ebatervislikke valikuid. Nii saab sellest surnud ring, kui eirad oma kõhu signaale ja ootad söömisega liiga kaua. Pigem planeeri põhitoidukorrad ja vahepalad regulaarsete intervallidega ja söö toite, mis sisaldavad head kombinatsiooni nii valkudest, rasvadest kui ka süsivesikutest. Need hoiavad ka veresuhkru taseme stabiilsena.

Söö erivärvilisi kiudainerikkaid toite. Kiudainerikas toitumine soodustab seedimist ning hoiab soolestiku mikrofloora korras, kaitstes sellega ka krooniliste haiguste eest. Pigem tarbib tavainimene aga liiga vähe kui palju kiudaineid. Eelista puu- ja köögivilju, täisteravilju ja pähkleid, mis lisaks sisaldavad tervist turgutavaid ja kasulikke toitaineid. Köögivilju tasub lisada pea igale toidukorrale, sest need ei sisalda palju kaloreid, kuid ometi aitavad kõhtu täita.

Leia meelepärane treening. Nauditava treeningu leidmine tagab jätkusuutliku füüsilise aktiivsuse ning sel on positiivne efekt nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. Pole vahet, kas see on jõutreening, jooga või jalutamine. Liikumisvõimalusi on palju ning mõnda treeningut saab teha kasvõi oma elutoas. Mida rohkem see ala sulle sobib ja meeldib, seda väiksema tõenäosusega jätad selle katki.