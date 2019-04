Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, kas unetus häirib vaimset tervist või vastupidi?

«Tuhat tervist» on televaatajate ees juba 30. korda! Juubelisaates teeme pikemalt juttu HPV-vaktsiinist ja vähivormidest, mida see vaktsiin lisaks emakakaelavähile ennetada aitab. Kuigi haigekassa tasub vaid 12-14-aastaste tüdrukute vaktsineerimise eest, tasuks selle vaktsiini tegemist kaaluda nii poistel-meestel kui ka vanematel naistel. Ühtlasi räägime sellest, et miks sel vaktsiinil nõnda karm kuulsus on ning kust saavad alguse vaktsineerimisvastased kampaaniad.

