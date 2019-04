Verise kõhulahtisuseni viiv nähtamatu haigus kammitseb kogu elu

Kannatada on saanud ka seksuaalelu. Teismelised majas, on vanemate müramise aeg nihkunud hommikule, aga soolestiku puhastamise pühal tunnil on naisel raske end vastavasse tujusse viia. Iga gaasivalu tajub Holly potentsiaalse katastroofina ning on seetõttu mõnikord ka seksist keeldunud.

Ta ei kuuluta oma probleeme valjul hääelel ja mõnikord tundub, et see muudab ta üksildaseks. Holly vihkab aga haletsust ja teiste peale lootmist. Ta leiab, et seega on positiivne, et kui tal on krooniline haigus, siis selline, mida ta saab teiste eest varjata. Küll aga on haigus ta jaoks pidev meeldetuletus, et kunagi ei tea, mida keegi võib parajasti läbi elada.