Sixpackiga mehed avaldavad, kuidas nad oma vormi on saavutanud

Portaal Men´s Health jagab Redditi kasutajate isiklikke nippe, millega nad on väljajoonistunud kõhulihased saavutanud.

Paljude jaoks töötas kõrge valgu- ja madala süsivesikute sisaldusega toit, mis oli kombineeritud piisava kardiovaskulaarse treeninguga ning alkoholist hoidumisega. Mitu kasutajat tõid välja alkoholi mõju kõhulihastele ning üks mees sõnas, et rasv hakkas kõhulihastelt sulama peale alkoholist loobumist. Teine sõnas, et oli kõige lähemal sixpackile, kui lõpetas joomise ning umbes kuu aja pärast nägi ta peeglist vahet kui oli eelmisel õhtul kaks õlut joonud.

Paljud märkasid vahet, kui hakkasid oma toidukordi toitumisrakenduses jälgima. Siiski on lisatud, et kõhulihased sünnivad nii köögis kui jõusaalis. Eriti rõhutati intensiivsete treeningute olulisust. Meeste sõnul tuleb kasuks tuleb pigem kümme minutit põrgulikult rasket koormust kõhulihastele, kui tunniajane treening, mis tundub nagu kohustus. Paljude sõnul piisab kõhulihastele 10–15 treeningust ning nende ületreenimine tulemusi ei too.