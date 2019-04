Noor naine läks neerukivide tõttu haiglasse ja sünnitas hoopis üllatusbeebi

Ligi kolme nädala eest muutus Bryson ja Grace Mawni elu, edastas KSLA. Pärast õhtusööki koos sõpradega hakkas naine tundma nii teravat kõhuvalu, et ta viidi EMOsse. «Arvasin, et küllap on tal neerukivid ning kõik saab korda,» ütles Bryson Mawn. Naine aga lükkas selle väite ümber, sõnades, et sai alakõhuvalu tundes kohe aru, et see on midagi enamat. Küll aga ei osanud kumbki oodata järsku lapsevanemateks saamist.

«Arstid ütlesid, et me saime tütre, laps hakkas samal momendil nutma ning sekundiga tekkis mu pähe hulk küsimusi. Kuidas ta ellu jäi? Mis toimub? Mu peast jooksis läbi nii mitu stsenaariumit,» meenutas Grace Mawn. Naise sõnul ei olnud tal terve «üllatusraseduse» vältel seletamatuid isusid, hommikust iiveldust, ta isegi ei tundnud loodet kõhus liigutamas. «Tagasi vaadates võib öelda, et ma võtsin veidi kaalus juurde, kuid mitte märkimisväärselt. Kasutasin rasestumisvastaseid pille ning mu tavaline menstruaaltsükkel käis edasi. Mõned kuud olid veidi leebemad, kuid pidasin seda pilli mõjuks,» lisas ta.

Kuna kummalgi polnud rasedusest aimu, ei olnud nad ka lapse sünniks kuidagi ette valmistunud. Nad lõid fondi ühisrahastuse platvormile, kuna sääste oli neil kahepeale vaid mõnesaja dollari kanti ning tekkis hirm, kuna noorpaaril pole abiks ulatuslikku toetusvõrgustikku. Neile tuli abiks Shreveport-Bossier kogukond, kes tõid värsketele vanematele palju vajalikke kinke, GoFundMe platvormil on aga raha kogutud ligi 4000 dollarit. «Pere on pakkunud meile palju tuge ja armastust. Võib öelda, et mõne nädala eest olime alles ise lapsed, aga nüüd saime üleöö vanemateks,» avaldas Bryson Mawn tänu.

Haigla pediaater dr Shabieh Manzar selgitas, et tegu pole esmakordse säärase juhtumiga. «Vahel sümptomeid eiratakse või põhjendatakse endale mingi muu seisundiga. Vähemalt on hea, kui naine on lõpuks õigel ajal õiges kohas,» märkis ta. Märtsi lõpus sündinud üllatusbeebi on praegu veel haiglas jälgimise all. «Õnneks oli naine sünnituse alates haiglas. Kui see oleks juhtunud näiteks kaugemal maapiirkonnas, oleks olnud palju asju, mis võinuks valesti minna. Olen samuti rõõmus, et saime rasedusele viimasel minutil jaole ning beebi sündis just haiglas, kus on spetsiaalne enneaegsete beebide eest hoolitsemise osakond,» lisas arst.

Beebitüdruk sai nimeks Micaela, mis tõlkes tähendab jumala kingitust. «Iga kord, kui teda vaatan, mõtlen, et kuidas see ometi küll juhtus. Olen aga ülitänulik ning armastan teda surmani,» sõnas värske ema. Ta õpib praegu medõeks ning loodab kunagi naistele toeks olla just sünnitusabi valdkonnas.