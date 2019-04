Punasele lihale ei anta asu: viil peekonit päevas on juba liiga palju

Oxfordi ülikooli ja Suurbritannia vähiuuringute instituudi uuring leidis jällegi, et punase liha söömine võib olla kahjulik, vahendab BBC.

Uurijad analüüsisid peaaegu poole miljoni inimese andmeid Suurbritannia biopanga uuringust. Leiti, et kolm viilu peekonit päevas ühe viilu asemel tõstab soolevähi riski 20 protsenti. Iga 10 000 uuringus olnud inimese kohta, kes sõi päevas 21 grammi töödeldud liha ehk umbes ühe viilu peekonit, haigestus soolevähki 40. Vähiuuringute instituudi uurijad on arvamusel, et 5400 soolevähi juhtumit 41 804st Suurbritannias igal aastal esinevast juhtumist saaks ära hoida, kui inimesed ei sööks üldse töödeldud liha.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et vähirisk tõuseb keskmiselt 20 protsenti iga lisaks tarbitud 50 grammi töödeldud ja punase lihaga. Lisaks näitas uuring, et kiudainete tarbimine vähendab soolestiku vähki haigestumist. Soolevähi tekkimisse panustavad veel mitmed tegurid: vanus, geneetika, kiudainete vähesus toidud, vähene füüsiline aktiivsus, ja kõrge alkoholitarbimine.

Punases lihas on siiski tervisele kasulikke omadusi, nagu valgu- ja rauasisaldus, lisaks tsink, vitamiinid D ja B. Punast liha peetakse tervisele kõige koormavaks seetõttu, et loom-, lamba- ja sealihas olev proteiin, mis annab sellele punase värvuse võib seedimisel soolestikku kahjustada. Siiski ei teata veel päris täpselt, miks just punast liha kõige enam vähiga seostatakse.