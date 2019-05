Vaata otse! «Tuhat tervist»: mürgistuse korral tuleb paari söetableti asemel võtta paarsada

«Tuhat tervist» asub uurima, millised on enimesinevad olmemürgistused, millega eestlased mürgistusinfo telefonile helistavad ja muidugi küsime, mida mürgistuse korral ette võtta. Kas teie teadsite, et paarist söetabletist pole mürgistuse korral suuremat tolku, vaid korraga tuleb võtta kuni 200 tabletti?

