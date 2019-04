5 asja, mida kõrvad terviseseisundi kohta paljastavad

Portaal Reader’s Digest reastab asjaolud, millest annavad märku muutused kõrvades.

Kortsukesed kõrvalestal. Vananemisega käivad kortsud küll kaasas, kuid kõrvalestal võivad need probleemseks osutuda. Püstist või diagonaalset kortsu kõrvalestal nimetatakse Franki märgiks ning uuringud viitavad, et see võib märku anda südame-veresoonkonna haigusest. Teadlased on arvamusel, et see tekib elastsete kudede ja väikeste veresoonte lagunemisest nii kõrvas kui ka südame ümbruses. Selle pärast ei pea aga paanikasse sattuma, vaid tuleks jälgida oma teisi argiseid harjumusi, käia regulaarselt arstlikus kontrollis ning olla valvas muude sümptomite osas (kergesti hingeldama hakkamine, valu rinnus, füüsilise tegevuse käigus väga kergesti väsimine jm).

Sügelus kõrvas. Kui sügelusest lihtsalt ei saa kuidagi lahti, võib tegu olla seenhaiguse või ekseemiga. Seenhaigust on põhjust kahtlustada juhul, kui kõrvakanalisse koguneb valget, kleepuvat, fetajuustule sarnanevat ollust, ekseem aga tekitab pigem valgeid helbeid ning punetust kõrvakanalis ja selle ümbruses. Tavaolukorras ei peaks kõrv kuigivõrd sügelema. Seega kui sügelus kestab rohkem kui päeva, peaks sellele tähelepanu pöörama, sest nimetatud haigused soodustavad kõrvakanali ummistust, mis suurendab sügelust veelgi ning võib tekitada ajutise kuulmiskao.

Märg, kleepuv kõrvavaik. Usu või mitte, aga kõrvavaiku võib seostada rindade tervisega. Nimelt on jaapani teadlaste väitel märja ja kleepuva kõrvavaiguga inimestel suurem tõenäosus rinnavähi tekkeks ning seda muteerunud ABCC11 geeni tõttu. See ei tähenda kohe, et rinnavähk tekibki, kuid valvas tasuks neil inimestel, kel esineb ka näiteks perekondlik risk. Üldiselt ei pea aga kõrvavaiku kartma, sest see hoiab bakterid ja mustuse kõrvakanalist eemal.

Punased kõrvad. Kõrvad värvuvad punaseks ennekõike piinlikkustundest, kuid on ka meditsiinilisi seisundeid, mis seda põhjustavad. Üheks on menopaus, millega kaasnevad kuumahood võivad mõjutada ka kõrvu, sest nende kese on ülakehas ja pea piirkonnas. Vahel kaasneb menopausiga tinnitus ehk sahin ja klõpsumine kõrvus. Märksa harvemini esinev seisund on aga punaste kõrvade sündroom, millega kaasneb põletav tunne kõrvus, mis võib varieeruda kergest valulikuni. Teadlased on sündroomi seostanud migreeni ja kobarpeavaluga.