5 asja, mis juhtuvad kehaga ülesöömise järgselt

Vöökoht paisub. Sattusid ühekordselt söömisega liiga hoogu ning nüüd tunned end märksa ümaramana? Õnneks on see pigem ajutine nähtus, kuid nädalast nädalasse kordudes hakkab see kaalunumbrit juba märksa rohkem mõjutama. «Keskmise täiskasvanu kõht mahutab kuni kaks liitrit toitu, kuid mao maht võib suureneda isegi kuni neljakordseks. Tavapäraselt seedub toit maos kuni kaks tundi, kuid väga suure eine seedimine võib aega võtta isegi kuni neli tundi, enne kui see liigub soolestikus edasi,» kirjeldas dietoloog Megan Rossi.

Hormoonid möllavad. Kõht on ammu täis, süda isegi läigib pisut, aga sa ei suuda kahvlit käest panna? Siin tuleb mängu hormoon nimega leptiin. «See on tuntud kui küllastumuse hormoon, mida toodetakse keha rasvarakkudest ja kantakse vereringes laiali. Leptiini ülesanne on anda ajule signaal, et kõht on täis ja sa pole enam näljane,» iseloomustas Rossi. Seega tasub kuulata rohkem oma mõtteid – kui aju ütleb, et kõht on täis, siis nii see ka on -, mitte alluda ainuüksi isule.