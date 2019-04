10 nõustajate ja arstide toitumisnippi kõhurasva kaotamiseks

Kuigi kõrge intensiivsusega intervalltreening ehk HIIT ja raskuste tõstmine aitab rasva põletada, saab parimaid tulemusi just toitumise korrigeerimisega. Toitumisnõustajad ja arstid annavad portaalis Pop Sugar toitumisnippe, mis võiks aidata kõhurasvast jagu saada.

Püsi energiadefitsiidis

Oluline oleks teada, kui palju kilokaloreid pead päevas tarbima, et oma kaalu säilitada. Selle numbri juures tuleb arvestada nii sugu, vanust, kaalu, pikkust kui aktiivsuse taset. Selleks, et kaalu langetada, tuleks oma päevast kaloritehulka vähendada ning ükskõik milline kaloridefitsiit langetab kaalu.

Söö päristoitu

Kui toit tuleb pakendis ning selle koostisosade nimekiri on pikk ja tundmatu, ei too see vöökohale tõenäoliselt kasu. Tasub süüa toite, mis on võimalikult loomulikus vormis. Töötlemata toit on täis vitamiine, mineraale ja kiudaineid, mis hoiavad kõhu täis ja ei lase üle süüa.

Hoia valkudel silm peal

Kui on soov kaalust alla võtta, tuleks suurte toitainegruppide juures pidada kõige enam silmas valke. Tervislikud valgud peaksid kuuluma iga toidukorra juurde, et toetada lihaseid ja hoida kõhtu täis. Piisaval hulgal valkude söömine aitab ka kergemini oma päevase kalorilimiidi juures püsida, sest tunned rohkem täiskõhutunnet. Rusikareegel on süüa 20–30 grammi valku igal toidukorral. Rohkem valku ei tähenda aga tingimata rohkem liha, sest mitmed taimsed allikad, nagu kaunviljad, pähklid, seemned ja teraviljad sisaldavad samuti valke.

Jälgi 80/20 reeglit

Numbrite taga on lihtne põhimõte – söö 80 protsendil ajast tervislikult ning 20 protsenti võivad toidust moodustada vähem tervislikumad toidud. Enamike toidukordade vahetamine tervislike vastu on lihtne viis, kuidas «dieeti pidada» ilma, et tunneksid nälga.

Söö iga toidukorra juurde puu- ja köögivilju

Köögiviljade tarbimise suurendamine on üks lihtsamaid viise, kuidas keharasva vähendama hakata. Köögiviljad on toidugrupp, millega oma kõhtu täita – need on mahult suured, kuid sisaldavad vähe kaloreid. Samuti sisaldavad taimsed toiduained palju kiudaineid ning need hoiavad kauem kõhtu täis.

Rohkem taimset

Vii köögiviljade söömine järgmisele tasemele ning tee toidukordi, mis koosnevad täielikult taimsest toorainest. Uuringud näitavad, et taimetoitlastel on püsivalt madalam kehakaal. Taimsed toidud on kõrged ka kiudainete poolest ning uurimustes on leitud, et kõrge kiudainesisaldusega dieet aitab naistel vööümbermõõtu vähendada.

Ära söö kõhtu täiesti täis

Söö kuni pole enam näljane, kuid ka mitte kõriauguni täis. Pole kohustust taldrikule pandut viimse ampsuni ära süüa ka siis, kui tunned, et kõht on juba täis. Pigem paki ülejäägid järgmiseks päevaks või tõsta endale enne vähe kui palju. See aitab vältida ülesöömist.

Õpi tundma oma näljaskaalat

Paljud söövad mõnel kellaajal päevast vaid harjumusest. Ainult fakt, et on hommik või lõunaaeg, ei tähenda, et peaksid sööma ka siis kui pole näljane. Näljaskaala tähendab oma näljasuse ja täiskõhutunde hindamist kümnepunkti skaalal, kus üks on täiesti näljane, viie neutraalne ja kümme ebamugavalt täispugitud. Kõige targem oleks süüa, kuskil kolme juures ning lõpetada söömine kuue juures.

Plaani ette

Kui oled juba toidukorra ettevalmistanud, on palju raskem teha juhuslikku ebatervislikku valikut.

Väldi suhkrut ja töödeldud rämpstoitu