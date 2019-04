Kõva ja roheline või pehme ja kollane: kumb banaan on tervislikum?

Enamasti on puuviljad täie küpsuse juures maitsvamad, kuid mõnel juhul kehtivad erandid. Näiteks guava on maitsvam pooleldi valminuna ning toores banaan sisaldab soolestikutegevusele kasulikke aineid, vahendab portaal Inverse .

Valmimata puuviljad sisaldavad enamasti rohkem keerulisi süsivesikuid, mis võivad kehas toimida kui kiudained. Pisut toored banaanid sisaldavad rohkem resistentset tärklist, mida me ei suuda seedida, kuid see võib olla prebiootiline ehk pakkuda soolestikumikroobidele toitu. Probiootiliste toiduainete söömist seostatakse ka madalama soolevähi riskiga.

Banaani prebiootlisus väheneb puuvilja valmimisega. Kui rääkida aga viljas olevatest vitamiinidest ja fütokemikaalidest, siis on leitud vastupidine seos. On leitud, et näiteks kirsi puhul väheneb C-vitamiini tase valmimise esimestes etappides ja suureneb siis, kui vili muutub tumedamaks ja punane pigment akumuleerub. Glükoosi ja fruktoosi tase tõuseb samuti kirsi küpsemise ajal.