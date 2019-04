Külaskäik Norra vähiravimite tehasesse: uued medikamendid teevad tuumaenergia abil suure paugu rakutasandil

Norras meditsiiniajalugu tegevad teadlased saavad alfaosakesed toorium-227st. Seda mitte küll päris koduõuelt. Tootmiskompleksi tuumajaamas tehakse hooldustöid, radioaktiivne tooraine tuleb Ameerika Ühendriikidest. Tooriumil on Ellingseni sõnul palju eeliseid: see on laialdaselt saadaval ja seda on väga lihtne kombineerida ründemolekulidega, milleks on tavaliselt antikeha, mis võtab sihikule vähiraku.