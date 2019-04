B12-vitamiini vaeguse märgid, mida on näha näost

Kui kehas on liiga vähe B12-vitamiini, siis ei suuda keha piisavalt punaliblesid toota, ülejäänud vererakud muutuvad ebanormaalselt suureks ja nende eluiga lüheneb. B12-vitamiini saame kõige paremini toidust. Kõige enam leidub seda lihas, kuid hea allikas on ka näiteks B-vitamiinidega rikastatud maitsepärm.

Kolm sümptomit näos, mis võivad vitamiinivaegusest märku anda, on valus ja katkine suu, kollatõbi ja hägustunud nägemine, vahendab portaal Express .

Valu suus ja keel on üks B12-vitamiini puuduse märk, sest suu rakud vajavad B12-vitamiini ja rauda, et korralikult uueneda. Seetõttu võib vitamiini puudus viia valulike suuhaavanditeni. Siiski on suuhaavandid levinud ning peaksid iseenesest paari nädala jooksul paranema. Kui haavandid korduvad pidevalt, tuleks sellest arstile rääkida.