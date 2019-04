Gluteenitalumatuse 6 sümptomit, mis pole seotud kõhuhädadega

Osa gluteenile tundlikke inimesi ei pruugigi kogeda niivõrd kõhuga seotud sümptomeid või ei oska neid seostada just gluteeni sisaldavate toitudega. Reader’s Digest reastab sümptomid, mis lisaks kõhuhädadele võivad anda märku gluteenitalumatusest.

Meeltesegadus. Gluteenitalumatus mõjutab kehas rohkemat kui vaid soolestikku. Paljud inimesed on tunnistanud meeltesegadust – neil võib esineda kergemaid mäluhäireid või ei leia nad rääkides kohe õigeid sõnu ning hakkavad puterdama. Mitmed hiljutisemad uuringud on aga näidanud, et kerged puudujäägid mälus, tähelepanuvõimes ja probleemide lahendamise oskuses paranevad umbes aastaga, kui on mindud gluteenivabale dieedile.

Väsimus. Selle taga võib olla küll terve hulk põhjuseid, kuid üks neist on gluteenitalumatus. Väsimus võib siis murda isegi juhul, kui saad kenasti kaheksa tundi ööund täis magatud. Uuringudki näitavad, et gluteenitalumatuid piinab tihti energiapuudus. See võib esineda ka inimestel, kel on muud toitainete imendumise häired (aneemia, tsöliaakia, alatoitumus) - nõnda on toitainepuudus kerge tekkima ning see mõjutabki muuhulgas energiataset.

Seletamatu kaalulangus. Diagnoosimata tsöliaakia või gluteenitalumatusega inimesed võivad kergesti ja tahtmatult kaalus alla võtta, sest peensoole kahjustuste tõttu ei suuda organism kõiki toitaineid omastada. Vahel piiravad inimesed söögist tekkiva ebamugavustunde ja valu tõttu oma toitumist, mis viib samuti kaalulanguseni.

Depressioon ja ärevus. Aeg-ajalt on kõigil kehv tuju ning see on ka inimeseks olemise osa. Kui aga meeleolulangus ning ärevus kimbutab pidevalt ning muid seletatavaid põhjuseid ei ole, võib pilgu heita oma toidulauale. 2014. aastal avaldati ka uuring, milles gluteenitalumatud osalejad teatasid suurenenud depressiooninähtudest kolme päeva jooksul pärast gluteeni tarbimist. Soolestiku toimimise ja ärevushäirete vahel on varemgi taolisi seoseid leitud.

Jäsemete tuimus/suremine. Seesugust tuimust, kihelust või valu võib esineda eelkõige kätes ja jalgades ning seegi on nimetatud gluteenitundlikkuse põhjustatud sümptomina. Seisundit nimetatakse perifeerseks neuropaatiaks ning seda põhjustab närvikahjustus. Teadlased eeldavad, et selle eest vastutavad gluteenivastased antikehad, mille osa inimeste organism toodab pärast gluteeni tarbimist. Seisundit aitab ennetada ning kontrolli all hoida rangelt gluteenivaba dieet.