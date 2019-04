Need ohumärgid näitavad, et pelgalt seedeprobleemi asemel võib tegu olla soolevähiga

Viimaste aastate uuringudki on näidanud, et soolevähki haigestuvate inimeste vanus on oluliselt langenud. USA uuringu andmeil on vähi esinemissagedus tõusuteel juba alla 50-aastaste inimeste seas. Perearst Samantha Hendren loodab, et teadlikkus soolevähist võiks tõusta just nooremate ja keskealiste hulgas, et haigusele jõutaks jälile võimalikult vara. Tema sõnul tuleks muutuda tähelepanelikuks sooleprobleemide suhtes, mis tekivad järsku ning jäävad kestma. Selline sümptom on näiteks tume veri väljaheites.