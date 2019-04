Hooldaja: vajaduspõhine teenuste hüvitamine laseks eakal kodus edasi elada ja vähendaks üksildust

Teder usub, et koduhooldusteenusest oleks abi ka laialt leviva depressiooni vastu. Rahvusvahelise SHARE uuringu kohaselt kannatab depressioonisümptomite all veidi alla 40 protsendi eestlastest vanuses 55-64 ja 65-75, üle 75-aastastest on depressiooni tundemärgid juba pooltel. «Vanemaealisi kimbutab üksildustunne. Sageli ei ole eakatel kedagi, kellega olulisi küsimusi arutada ja kes igapäevaste murede lahendamisel aitaks. Koduhooldusteenuste kaasamine võiks siin vägagi abiks olla – hooleandja aitaks olmemuredega, ja tervise eest hoolitsemisel,» sõnas Teder. «Depressiooniga võib kaasneda hulgaliselt probleeme – apaatia ja huvi puudus maailma vastu, eakad ei söö enam korralikult, ei liiguta end vajalikul määral. See kõik aitab kaasa immuunsussüsteemi nõrgenemisele, mis viib omakorda haigusteni ja riigi jaoks kõrgemate tervisekuludeni,» selgitas Teder.