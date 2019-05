Vaata otse! «Tuhat tervist»: millal saab Alzheimeri tõbi ravitavaks?

«Tuhat tervist» asub tegelema väikelaste hambahooldusega. Kuidas saada kõigepealt pisike marakratt nõusse, et keegi talle üldse suhu vaatab ja kuidas kodus tema hambaid õigesti puhastama peaks? Muuseas, kas teie teadsite, et lapse hambaid peab puhastama lausa kooliminekuni välja?

Jätkame ka haiguste lainel, mis mõjutavad mitte ainult patsienti ennast, vaid kogu tema suhtluskonda. Uurime, mis haigus on Alzheimeri tõbi ja mis hetkel võiks see ravitavaks saada. Lisaks vaatame üle, kuidas oma beebit õigesti päikese eest kaitsta - kuidas valida päikesekreemi ja mis hetkel oleks üldsegi targem lapsega mitte õue minna.

