Raske immuunpuudulikkusega pisipoiss vajab kaasmaalaste abi

Klubi Tartu Maratoni ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi koostöös korraldatav jooksuüritus leiab aset juba seitsmendat korda. Stardipauk antakse Tartus Tähtvere spordipargis 10. mail kell 19.00. Läbi Dendropargi kulgev rada on 4,5 km pikk.

Väikesel Olegil on raske kaasasündinud immuunpuudulikkus, mistõttu on ta väga vastuvõtlik haigustekitajatele. Tühine pisik võib poisi jaoks tähendada kauakestvat ja eluohtlikku infektsiooni või päädida tüsistusega. Olegi seisundit on võimalik ravida luuüdi tüvirakkude siirdamisega, mida teostatakse Inglismaal Newcastle’i lasteimmunoloogia keskuses. Oleg viibis seal möödunud aasta kevadel ja suvel, kuid kahjuks tekkis tal protseduurile tõsine äratõukereaktsioon, mistõttu plaanitakse seekord kasutada siirdamisel haploidentset materjali Olegi isa rakkude näol.