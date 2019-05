Platsenta geene uuriv Maris Laan sai esimese naisteadlasena Baltimaade teaduste akadeemiate medali

Laan avaldas tunnustuse üle heameelt ja oli ka üllatunud, sest lisaks sellele, et ta on esimene medali saanud naine, on varem tunnustatud peamiselt akadeemikuid. «Kuigi see suundumus on muutumas, on Eestis ja mujal maailmas tippteadus mitmes valdkonnas veel suuresti meeste pärusmaa. Seepärast on äärmiselt positiivne, et Eesti Teaduste Akadeemia märkab ja tunnustab Eesti teadusmaastikul töötavaid naisi, kes teevad meestega võrdselt tänuväärt tööd oma valdkonna uurimisel ja arendamisel,» rääkis Laan, avaldades lootust, et tulevikus võiks veel rohkem naisi jõuda tippteadust tegema.