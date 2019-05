Kas tunned munasarjavähi sümptomeid?

Professor Gordon Rustini sõnul ei erine munasarjavähi sümptomid tüüpilistest muudest probleemidest nagu seede – ja menstruaalhäired ja ärritunud soole sündroom, mis muudab haiguse võimaliku esinemise märkamise veelgi keerulisemaks, vahendab MSN. See võib seletada, miks ei pöördu 70 protsenti munasarjavähi sümptomeid kogenud naistest arsti juurde.

Kõikide vähkide puhul on prognoos parem, kui haigus on avastatud varakult. Eriti kehtib see aga munasarjavähi puhul, kus esimeses staadiumis avastatud juhtudest paraneb enamasti raviga täielikult. «Kui see aga levib, siis enamust ei saa kahjuks terveks ravida. Näen naisi, kel on olnud süpmtomid aasta või kauem ning juurdlen, et kui neile oleks toona tehtud ultraheli või vereproov, kas neil oleks siis vähk diagnoositud juba esimeses staadiumis?» räägib professor Rustin.

Mis on munasarjavähi sümptomid?

Neid võib arsti sõnul segi ajada isegi menstruaalvaludega, samuti võivad märkideks olla valu alakõhus või küljes. Menstruatsioonitsükkel võib olla ebaregulaarne, enesetunne vilets ning vajadus tualetti külastada sage. Haigusega võib kaasneda tunne nagu kõht oleks paisunud või paistes. «Tursunud tunne on üks tüüpilisemaid munasarjavähiga seotud sümptomitest ning see on hullem pärast söömist,» ütleb Rustin. Ta lisab, et selle käes kannatajad võivad enesetunde parandamiseks hakata söömisega tagasi hoidma.

Tasub aga meeles pidada, et tursumistunnet ja kõhu pundumist kogeb suurem osa naisi korra kuus ka mensturatsiooni ajal. Kuidas siis teada, et midagi on viltu?

Arst selgitab, et menstruaaltsükliga seotud kõhu pundumine kestab mõned päevad, harvem kauem, aga vähi korral muutub see progresseeruvalt hullemaks ja vajab uurimist, kui kestab üle nädala või kahe.

Professor Rustin selgitab, et valu seksi ajal võib samuti olla märk. See võib anda endast tunda kui sügaval kõhus tekkiv hellustunne, mõnikord aga olla ka terav ja ränk valu.

Kõhukinnisus võib aga samuti olla munasarjavähi sümptomiks, kui see ebameeldiv seisund pole inimest eriti varem muudel põhjustel vaevanud ning seda ei saa seletada muutustega toidusedelis.