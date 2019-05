Avastus: rasvumine toob kaasa ohtlikud muutused ajus

Mida see aga tähendab? Eelnevalt on seostatud rasvumist kõrgema dementsusriskiga vanas eas. Samuti on uuringutest leidnud kinnitust, et hallaine vähenemine ajus tähendab oluliselt kõrgemat ohtu haigestuda dementsusse. Viimatine uuring tõmbas niidiotsad kokku.