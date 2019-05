Vähihaige ema: haiguse kurbmängule keskendumise asemel on mu prioriteet laste heaolu

Vähiravifondi «Kingitud elu» toetusel pooleks aastaks hangitud uudne ravim Ibrance, mida haigekassa ei finantseeri, on takistanud praegu haigust kaugemale arenemast. Haigekassale esitatud taotlusele ravimi kompenseerimiseks ei ole tulnud seni vastust. Naise soov on, et uudsed vähiravimid oleksid abivajajatele kättesaadavamad.

Margitil on tõeline rõõm väikestest tütardest, kel ees palju ilusat. «Selle asemel et keskenduda haiguse kurbmängule, on minu prioriteet lastele turvalise lapsepõlve tagamine, nende õnn ja rõõm,» jutustab ta. «See on just minu parim ravi, mille tulemust ei saa mõõta.»