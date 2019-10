Psühhiaater selgitab: kas antidepressant tekitab sõltuvust või muudab inimese olemust?

Sagedasemad kõrvaltoimed on seedeprobleemid, iiveldus, peavalu, seksuaalfunktsioonile kõrvaltoimed nii meestel kui naistel, suurenenud higistamine, vahel unehäired. «Kui neid asju väga karta, lugeda põhjalikult infolehte, näeme paraku, et kõrvaltoimed tulevad enne, kui ravim imendudagi jõuab. Ehk et psüühika on väga võimas. Kui võtan tableti, mille puhul on tohutu kartus, hakkavad küllap soovimatud toimed ka varsti tulema,» sedastas psühhiaater.

Ravimilehel näeb kõrvaltoimetena ka sümptomeid, mida üritatakse ravida – sinna on kirja pandud kõik ravimiuuringu ajal täheldatu. Näiteks väsimustunne on ka üks depressiooni põhitunnuseid. «Ongi küsimus, kas väsimus on haiguse sümptom või ravimist? Kas ravim ei ole piisavalt aidanud?» nentis psühhiaater.

Kas raviefekt on olnud piisav, võikski üle vaadata kolm-neli nädalat pärast raviga alustamist, mil alguse kõrvaltoimed on möödunud ja näha esimesed positiivsed märgid. Depressiooni ja ärevuse sümptomeid peaks olema vähem, väsimus väiksem ja olemine rahulikum. Kui haiguse mingid sümptomid jätkuvalt püsivad, liigutakse reeglina ravimiannusega üles. «Meditsiinis on seisukoht, et püütakse ravida minimaalse toimiva annusega ehk järk-järguliselt liigume sinnamaale, et leida kõige väiksem annus, mis piisavalt hästi aitab,» selgitas Laanetu. Tema sõnutsi tehakse tihti viga, et kui algannusega läheb paremaks, siis sellega rahuldutakse. «Et on juba talutav ja nii jääbki. See on kehv praktika. Kui meil jäävad jääksümptomid näiteks depressiooni puhul, on palju suurem tõenäosus, et haigus tagasi tuleb,» lisas ta.

Kui tableti võtmine ununeb

Kui sümptome enam ei ole ja inimene funktsioneerib nagu varem, võiks ravi kesta veel kuus kuni kaheksa kuud, et tagada püsiv tulemus. Laanetu tõdes, et tihti on inimestele ravi kestus hirmutav. Võrreldes aga juba aastaid saatnud halva enesetunde või krooniliste haiguste raviga, on ravi tegelikult lühike. «See ei ole kuus kuud kannatamist, ideaalis peaks lihtsalt meeles pidama ravimit võtta.» Psühhiaater toonitas, et antidepressant üksi haigust välja ei ravi, kaasnema peaksid teraapia või elus korrektuuride tegemine. «Kui võtan ainult ravimit ja ise midagi teistmoodi ei tee, tulevad probleemid suure tõenäosusega varem või hiljem tagasi, sest pole paremaid tööriistu, millega järgmine kord stressi või pinge puhul toimetada ning tulemus on samasugune.»

Kindlasti peaks kaasnema vähemalt kolm korda nädalas minimaalselt pool tundi mõõdukat füüsilist aktiivsust, mil südame löögisagedus läheb üles, aga pole nii intensiivne, et pigistaks välja viimse kui jõuraasu.