Teeme selgeks: kas antidepressant tekitab sõltuvust või muudab inimese olemust?

Psühhiaatri sõnul on praegu antidepressantide valik lai ning igaühele leidub sobiv. «Loomulikult ei pruugi igaühele iga asi sobida ning midagi hullu sellest ei juhtu. Tulebki proovida, et leida õige ravim,» sõnas ta. Otsuseid ei saa teha vaid paari päeva põhjal. «Reeglina enamuse antidepressantide võtmise alguses esimesed paar nädalat võib olemine varasemast isegi kehvem olla. Võib olla ärevust rohkem, esineda alustamisega kaasnevaid kõrvaltoimeid, mis näitavad organismi harjumist ravimiga, mitte selle sobimatust. Väga sageli seda ei teata – arst ei räägi või polda ta jutust tähele pannud –, siis võetaksegi kolm päeva ja öeldakse, et oli vale rohi. Siis võetakse järgmist rohtu kolm päeva,» kirjeldas ta sagedast praktikat.