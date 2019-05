Millises koguses kohvi joomine muutub südamele kahjulikuks?

Kohvi tarbimine on tõusnud sel aastal veelgi ning ka teaduslikel uuringutel on olnud palavalt armastatud joogi kohta palju head väita – see aitab lisaks keha ergastamisele säilitada ajutervist ja pikendada eluiga, kirjutab Medical News Today.

Aga nagu iga hea asjaga – kohviga tuleb piiri pidada, kui ei soovi halbu tagajärgi. Kofeiini üle doseerimine ei too mitte ainult lühiajalisi tagajärgi nagu iiveldus, peapööritus – ja valu. Pidev kohvi ületarbimine suurendab südamehaiguste tekkimise ohtu.

Kui palju kohvi on siis südamele liig? Austraalia teadlased tuginesid varasematele uuringutele, mis näitavad, et inimesed geeni CYP1A2 spetsiifilise variandiga, mis mängib võtmerolli kofeiini metabolismis, ei suuda ainet tõhusalt lagundada. See võib nad seada eriti suurde kõrge vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste tekke riski.

Uurijad soovisid kindlaks teha, millises koguses kohvi tarbimine suurendab geeni spetsiifilist varianti omavate ja ka ilma selleta elavate kohvilemburite südame-veresoonkonna haiguste riski.

Uuringus analüüsiti 347 077 inimest vanuses 37–73. Uuritavatest oli diagnoositud südamehaigus 8368-l inimesel. Teadlased tegid kindlaks, kui palju inimesed päevas kohvi tarbisid.

Selgus, et spetsiifilise CYP1A2 geenivariatsiooni puudumine, lastes inimesel kofeiini lagundada neli korda kiiremini, ei mõjutanud südame-veresoonkonna tervist. Südamehaiguste risk kasvas aga otseselt koos päevas tarbitava kohvi hulgaga.

Kõikidel, kes jõid päevas tihti kuus või rohkem tassi kohvi, milles umbes 75 milligrammi kofeiini, tõusis mõnevõrra südame-veresoonkonna haiguste risk.

«Enamik inimesi nõustub, et kui juua palju kohvi, võite tunda närvilisust, ärritust või isegi iiveldust - kofeiin tõukab keha kiiremini ja jõulisemalt tööle. See tähendab aga samuti seda, et keha võib olla juba oma limiidi saavutanud. Me teame ka, et südame-veresoonkonna haiguste risk suureneb kõrge vererõhuga, mis on kofeiini ülemäärase tarbimise tagajärg,» märgib professor Elina Hyppönen.