Laste vegantoitumisele panemine võib Belgias tähendada vanglakaristust

Lapsed võivad vegan dieeti jälgida, kui see toimub meditsiinilise järelvalve all, tehtud on regulaarsed veretestid ja võetakse vajalikke vitamiini toidulisandeid, kinnitasid Belgia lastearstid. Vanemad, kes neid soovitusi ei jälgi, riskivad aga kahe aastaga vanglas, trahvide ja võimalusega, et nende lapsed viiakse hoolekandeasutusse, kui neil esineb veganlusega seostuvaid terviseprobleeme.