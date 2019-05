7 üllatavat kodus levivat ohtu, mis võivad kahjustada kopse

Oled hiljuti minema visanud hallitama läinud leiva või juustutüki? Hallitus võib levida aga ka mujal su kodus, nii et sa ise ei teagi, kirjutab Health24.

Hallitus on parasiteeriv, elades elusast või surnud orgaanilisest ainest, ja toodab spoore, mis lendlevad läbi õhu. Nende hallitusosakeste sissehingamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Hallitusallergial on sarnased sümptomid heinapalavikuga, näiteks vesine nina ja aevastamine.

Mida teha: taga koduõhu korralik ventilatsioon, et takistada niiskuse kogunemist ruumidesse. Muretse õhukuivati- või konditsioneer.

Olgu selleks siis tolmune vaip, pesemata kardinad, vana madrats, lõhnastatud parafiinküünalde kollektsioon – seal on elemente, mis võivad kopse kahjustada.

Õhust langevad osakesed vaibale ja jäävad püsima selle kiudude vahele. Vaipades võib pesitseda õietolm, hallitus, lemmikloomade kõõm, toksiinid või prussakate väljaheited. Need satuvad uuesti õhku, kui sa võtad tolmu või kui käid üle vaiba.

Mida teha: kui oled allergik, vali kodus puidust või laminaadist põrandakate või pane maha vaibad, mida on kerge pesta. Kasuta küünlaid, mis on tehtud mesilasvahast või sojast.

Need aitavad küll luua unistuste aeda, aga ei ole sedavõrd head keskkonnale ja su kopsudele. Uuringute kohaselt on pestitsiitide kasutamine, eriti suurema talumajapidamise korral, seotud hingamisteede probleemide tekkega, näiteks astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigusega.

«Pagari astma» termin tekkis, kuna pagarid hingavad jahu argiselt kopsudesse ja pikemas perspektiivis võib see kaasa tuua astma. Jahu on üks suuremaid töökeskkonna allergeene.

Õhuniisutajat soovitatakse tihti allergiate ja hingamisprobleemide leevendamiseks, nii et miks see peaks kuuluma ohtlike asjade nimekirja? Õhuniisutaja võib olla abiks kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse sümptomite leevendamisel, aga kui seadeldis ei hooldata korralikult, võivad seal pesitseda mikroskoopilised seened, mis lennutatakse õhku iga kord masinat kasutades.

Mida teha: kasuta õhuniisutajat mõistlikult ja veendu, et seda puhastatakse aeg-ajalt. Samuti on oluline, et piirkond, kus õhuniisutajat kasutatakse, oleks korralikult ventileeritud.