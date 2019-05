Neid tervislikke toite armastab valmistada Meghan Markle

Kui Meghanit on tabanud näksimise vajadus, on tal olnud tavaks krõmpsutada õuna mandlivõiga või kaneeliga üle puistatud arbuusi. Samuti on ta tihti teinud rohelist mahla õuntest, lehtkapsast, spinatist ja ingverist ning võtnud joogi tööle kaasa. Meghan on tõdenud, et selle rüüpamine andis palju parema energialaksu kui tassitäie espresso joomine.