WHO kinnitas, et läbipõlemine on eraldiseisev vaimne häire

Läbipõlemine sai ametliku meditsiinilise diagnoosi staatuse WHO käsiraamatus, mis juhendab meditsiiniteenuste osutajaid haiguste diagnoosimisel, vahendab CNN .

Lisatud on, et enne diagnoosi panemist tuleb arstidel välistada kohanemis-, ärevus- ja meeleoluhäired. Samuti saab diagnoosi panna vaid töökeskkonnas ning see ei laiene teistele elusituatsioonidele.