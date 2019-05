Aeg on lõpuks uskuma hakata: ülitöödeldud toidud lühendavad eluiga

Prantsuse ja Hispaania teadlaste leiud näitavad taas, et väga töödeldud toitude söömine võib olla üks süüdlane tervisehädades ja rasketes haigustes nagu vähk ja rasvumine. Esimeses uuringus võtsid Pariisi Ülikooli teadlased luubi alla enam kui 105 000 inimese toitumisharjumused ja tervisenäitajad. Viieaastase jälgimise käigus selgus, et need, kes sõid enim töödeldud toite, olid ka suurimas insuldi, infarkti ja muude südame-veresoonkonna haiguste riskigrupis. Haigusrisk suurenes 11-13 protsenti iga korraga, mil selliste toitude osakaal menüüs kümnendiku võrra kasvas.

Teises uuringus vaatlesid Hispaania Navarra Ülikooli teadlased ligi 20 000 täiskasvanu toitumisharjumusi ja tervisenäitajaid perioodil 1999-2014. Selles uuringus selguski, et neli portsjonit ülitöödeldud toite päevas võrdus rohkem kui poole võrra suurenenud varase surmariskiga. Teadlased hoiatasid, et inimesed peavad muutuma teadlikumaks oma toidulaua osas ning kaaluma töödeldud liha ja valmistoitude vahetamist naturaalsemate vastu. Lisaks rõhutasid nad, et kaasaegne elustiil tähendab, et töödeldud ja valmistoidud moodustavad juba kuni 60 protsenti keskmise inimese päevasest energiatarbimisest.