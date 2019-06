Nutikell suudab tuvastada südamehäireid enne nende diagnoosimist

Kõige viimasel Apple Watchi käekella mudelil, mis lasti turule pärast käesolevat uuringut, on juba ehitatud sisse EKG registreerimise seade. Kuigi uuringu tulemused on paljulubavad, tekitab see ka palju küsimusi. Kuna tegemist on enamjaolt asümptomaatiliste inimestega, siis kuidas tuleb suure hulga diagnoosiga patsientide lisandumisega toime meditsiinisüsteem ja milline saab näidustuse olemasolu korral olema nende patsientide ravisoostumus elukestva antikoagulantravi tarvitamiseks, seda näitab aeg. Igatahes on tõenäoline, et Apple’i südameuuring ei jää viimaseks, vaid on pilguheit meid kõiki ees ootavasse tulevikku.