Riik tänavu Pardirallit ei toeta, aga linn tõttab appi

Varasematel aastatel on riik vähihaigete laste heaks korraldatavat üritust toetanud läbi hasartmängumaksu nõukogu, toetus on olnud igal aastal 6000 eurot. See on olnud Pardiralli jaoks oluline summa, et katta 8. juunil Kadrioru pargis toimuva tänuürituse korralduskulusid, kirjutatakse vähiravifondi «Kingitud elu» Facebooki kontol.

Pardiralli korraldusmeeskond koosneb kolme liidu: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (EVLVL), Vähiravifond Kingitud Elu ja Minu Unistuste Päev vabatahtlikest. Fond kommenteerib, et kogu ürituse korralduskulud on EVLVLi andmetel jäänud olenevalt aastast 13 000 - 15 000 euro vahele, millest peamine kulu on lava ja tehnika. Sisse ostetakse vaid neid töid ja teenuseid, millega liidu vabatahtlikud ise hakkama ei saa.

Pardiralli siiski korraldamata ei jää. Pardiralli projektijuht Ave Laas ütles Delfile, et korralduses loodetakse nüüd ettevõtjatele ja peetakse läbirääkimisi teenusepakkujatega, et saada mõne teenuse odavamaks vahetada ja sellega eelarvet kokku tõmmata.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on riigi toetuse puudumisel Tallinna linn valmis Pardirallit erakorraliselt toetama, vahendab Raepress. «Pardiralli eesmärk on südamlik ja nende tegevus ühiskonnas oluline, sest nad aitavad lapsi ja nende peresid, kes on raskes olukorras,» sõnas Beškina.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriv abilinnapea selgitas, et kui riik ei saa tänavu mingil põhjusel heategevuslikku üritust toetada, siis on sellest väga kahju, aga Pardiralli traditsioon väärib toetust ja jätkamist. «Arutasime sel teemal linnapeaga ning oleme seda meelt, et Tallinna linn on valmis omalt poolt rahaliselt appi tulema samas mahus, nagu seda siiani on teinud Hasartmängumaksu Nõukogu,» märkis Beškina. «Oleme valmis Pardirallit toetama, kui korraldajad seda soovivad, sest nende töö on ühiskonnas väga vajalik.»