Eestlannast kanepikasutajal tekkis paranoia: ma ei tundnud enam oma sõpru ära

Eve jaoks muutus ümbritsev kanepit pruukides ebareaalseks ja ka ennast tajus ta elu kõrvaltvaatajana. «Sellepärast lööbki skisofreenia kanepit tehes välja nendel, kellel on soodumus,» lausus ta. Praeguseks on Eve leidnud magamiseks paremaid meetodeid kui kanepi tarbimine.

Skisofreenia ja kanep

«Eksperimentaalsed ja kliinilised uuringud on näidanud, et kokkupuude looduslike ja sünteetiliste kannabinoididega võib põhjustada tervetel inimestel skisofreeniaga sarnaseid mööduvaid sümptomeid ja kognitiivseid puudujääke,» rääkis Kalda. «On teada, et kannabinoidid süvendavad juba olemasolevaid psühhootilisi sümptomeid ja mõjutavad negatiivselt haiguse kulgu skisofreeniapatsientidel. Samuti näitavad mitmed uuringud, et kokkupuude kannabinoididega noorukieas suurendab kaks kuni neli korda hilisemas elus avalduva skisofreenia riski.»