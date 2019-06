Leetriteoht Eestis: täiskasvanutele mõeldud vaktsiin on hulgilaost hetkel otsas

Artiklist selgub, et Eesti hõlmatus on langenud juba alla 95 protsendi, mis on maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovituslik vaktsiiniga hõlmatus, et haiguspuhanguid ära hoida. Eestis on olemas leetrivaktsiin leetrite, mumpsi ja punetiste kompleksvaktsiini koostises laste vaktsineerimiseks riikliku immuniseerimiskava raames. Täiskasvanud peavad ennast vaktsineerima enda kulul ning selleks on tellib ravimiamet eraldi vaktsiinikogused.